Facebook e Instagram hanno lanciato alcune novità a supporto della comunità LGBTQ+. Il tutto in occasione di giugno, che è il Pride month. In questo mese sono previsti eventi nelle città di tutto il mondo. I due social network vogliono dare l'opportunità di festeggiare anche virtualmente. Le iniziative e i prodotti ideati vogliono offrire supporto online. E aiutare a esprimere se stessi, contro ogni forma di pregiudizio o stereotipo. Tra le novità, sei adesivi su Instagram ispirati al Pride e i Rainbow Hashtag. Gli adesivi includono persone genderfluid, transessuali, asessuali e gender non conforming. Usando i Rainbow Hashtag, il cerchio che incornicia la foto profilo diventa arcobaleno. Su Facebook e Messenger cornici e sfondi a tema Pride, nuovi adesivi e avatar.