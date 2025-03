Giovedì 27 marzo è entrato in servizio ADRIANO, il primo robot-guida impiegato a Roma, attivo nel Tempio di Adriano e Vibia Sabina, nella sede della Camera di Commercio. Dotato di intelligenza artificiale, sensori e mani robotiche con muscoli artificiali, accoglie i visitatori e racconta la storia della città in italiano e inglese. Può stringere mani, mostrare emozioni e presto sarà accessibile anche da remoto per visite virtuali. L’iniziativa coinvolge IIT, Sapienza e Camera di Commercio.