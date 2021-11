Come cane e gatto non sempre significa animosità e lotta. In questo video si vede un golden retriever tentare inutilmente di giocare con un gattino. Il cane, che vive con una coppia in Oregon, cerca un po' di complicità con un gattino che i suoi padroni hanno trovato abbandonato dietro alla loro casa. Il felino però non sembra, per il momento almeno, particolarmente impressionato dagli sforzi del cane. Credit: Ryan Petersen via Storyful.