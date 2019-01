Yoga in mezzo alla neve, a Mosca si fa lo snow-ga

A Mosca tre donne si rilassano praticando lo yoga nella neve. Olga Tsvetkova, Yana Isaenko e Tanya Podkorytova, che si descrivono come "Gruppo artistico Beyond". Il video, postato su facebook da Olga Tsvetkova, ha ottenuto oltre un milione di visualizzazioni. Secondo Olga, lo yoga è lo strumento per comunicare l'idea di arte del gruppo.