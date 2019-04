Gomorra 4: episodio 1 - Il perdono

Genny incontra Sangue Blu dopo la morte di Ciro. Fra i due viene stretto un nuovo patto, ma Genny non dimentica ciò che Sangue Blu lo ha costretto a fare. Sangue Bu però non è in cerca del perdono di Genny. Quello che vuole è riuscire a perdonare sé stesso.