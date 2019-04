Gomorra 4: i rifiuti che diventano cemento

Nel terzo episodio della quarta stagione di Gomorra, la serie cult in onda ogni venerdì su Sky Atlantic, Mickey va in missione a nord per acquistare e “riconvertire” una discarica di rifiuti, utilizzata ovviamente per scopi illeciti: una clip mostra come è stato girare in questo contesto particolare.