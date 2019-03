Gomorra la serie: la crescita di Genny

Marco D’amore racconta la seconda stagione di Gomorra. Genny Savastano si innamora di Azzurra e decide di lasciare il suo territorio per gettare nuove fondamenta. Don Pietro Savastano non riconosce in suo figlio un uomo che riesce a portare avanti l'azienda di famiglia.