Gomorra, Marco D'Amore racconta la prima stagione

La quarta stagione di Gomorra - La serie arriverà su Sky Atlantic venerdì 29 marzo. Per la prima volta dal debutto della serie nel 2014 non rivedremo Ciro di Marzio , il personaggio di Marco D'Amore , che però per il nuovo capitolo si è seduto dietro la macchina da presa. E che, in questo video, ci racconta la prima stagione dal suo punto di vista .