Gomorra, Marco D'Amore racconta la seconda stagione

La quarta stagione di Gomorra - La serie arriverà su Sky Atlantic venerdì 29 marzo. Per la prima volta dal debutto della serie nel 2014 non rivedremo Ciro di Marzio, il personaggio di Marco D'Amore, che però per il nuovo capitolo si è seduto dietro la macchina da presa. E che, in questo video, ci racconta la seconda stagione dal suo punto di vista .