Diavoli, ecco il trailer della serie, in onda dal 17 aprile

Venerdì 17 aprile, Sky Atlantic, ore 21.15: ecco quando debutterà Diavoli, la nuova serie tv targata Sky Original con Alessandro Borghi, Kasia Smutniak e Patrick Dempsey. Tratta dal best seller di Guido Maria Brera, Diavoli, che vede alla regia Nick Hurran e Jan Maria Michelini, è una produzione Sky Italia e Lux Vide, realizzata in collaborazione con Sky Studios, Orange Studio e OCS. Distribuzione internazionale NBCUniversal Global Distribution per conto di Sky Studios. Disponibile anche in streaming su NOW TV.