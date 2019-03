Il Trono di Spade 8, ecco il trailer della stagione finale

Un nemico che non si stanca, che non si ferma, e che non prova niente: la Grande Guerra è alle porte, e sta per abbattersi sul Continente Occidentale. Guarda il trailer dell'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade, in onda in prima tv per l'Italia dal 15 aprile.