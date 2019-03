La verità sul caso Harry Quebert. Episodio 4. Highlight 3

La madre di Jenny, dopo che Harry non si presenta al pic-nic organizzato dalla famiglia per far sapere agli amici che la figlia e il famoso scrittore escono insieme, lo va a cercare a casa arrabbiata. In sua assenza, Tamara entra comunque e trova sulla scrivania una lettera che Harry ha scritto a Nola.