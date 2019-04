La verità sul caso Harry Quebert. Episodio 5. Highlight 4

Dopo una bellissima settimana passata insieme sui monti Adirondack, Harry e Nola tornano a Sommerdale. Tristi di essere tornati dove non possono amarsi davanti a tutti, Nola non è convinta che Harry non partirà per New York e si fa promettere che rimarrà con lei.