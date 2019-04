La verità sul caso Harry Quebert. Episodio 6. Highlight 1

Marcus e il sergente Gahalowood scoprono che l'ex capitano della polizia nel 1975, il capitano Pratt, non ha svolto le indagini come avrebbe dovuto dopo la scomparsa di Nola. Vanno a parlargli per capire il perché di indagini così superflue,ma scopriranno che c'è molto di più.