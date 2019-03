La verità sul caso Harry Quebert: guarda il trailer

Su Sky Atlantic sta per arrivare la serie La verità sul caso Harry Quebert , tratta dall'omonimo best-seller di Joël Dicker, un vero e proprio caso letterario nel 2012. In attesa del debutto, previsto per mercoledì 20 marzo alle 21.15, guarda il trailer della serie con Patrick Dempsey.