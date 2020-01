Room 104, terza stagione: su Sky Atlantic dal 20 gennaio

Arriva su Sky Atlantic la terza stagione di Room 104, l'inquietante e surreale serie antologica creata dai fratelli Jay e Mark Duplass per HBO. Non perdere il primo, il secondo e il terzo episodio, in onda lunedì 20 gennaio alle 23.00, ma intanto ecco alcune anticipazioni.