Catch-22, episodio 4: missioni compiute!

Salve. Non ti vedevo da un po’. Già. Di nuovo in ospedale, vero? Invece no. Invece no, no. Ho fatto qualche missione. Controlli pure. E me le dai tutte insieme? Tutte insieme. Ci sono 11 missioni lì. Le conti. Interessante procedura. 11 in fila. Ho pensato avrebbe risparmiato parecchio lavoro se gliele avessi date tutte insieme. Come sei premuroso. Una buona giornata a lei, Colonnello. Sono 50 missioni, signore. Aspetta. Hai fatto... 11 missioni. 11 missioni? Esatto, signore. Le ho fatte in sei giorni. Ma non è possibile. Sono 11 missioni, signore. Sono tutte timbrate, signore. Chi ti ha dato il permesso? Mi sono solo reso disponibile, signore. C'è sempre qualcuno con il mal di stomaco, il mal di testa o i postumi di una sbronza. Ho fatto ciò che potevo per aiutare. Ho fatto la mia parte. È del tutto irregolare. Sì signore. E quando riceverò i miei documenti per il congedo, signore? Dopo che avrò timbrato la documentazione. Sì signore. Aspetto qui? C'è una procedura che precede l’effettiva stampigliatura del timbro, Tenente. Sì signore. Ti faremo sapere non appena la procedura sarà completa. Grazie signore. È sufficiente? Grazie mille signore. Non c’è di che.