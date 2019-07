City On A Hill, il trailer: a settembre su Sky Atlantic

Ragazzi! Hey! Ecco che arrivano i guai. Jack Iror, FBI. Posso chiamarti D? Ho un'udienza preliminare Di questo ti vorrei parlare. Il tuo sospettato è un mio informatore. Lavora a un caso decente. Vuoi che lo lascio andare. C’è un malinteso forse? No, no. Io ho capito perfettamente. Cosa sei? Una specie di stronzo? Non c’è buon sangue tra me e il Dipartimento di Polizia di Boston. Sai, una volta non avrei mai dovuto Dare spiegazioni. Se hai una busta 100.000 dollari, e ne consegni solo 75 non significa che sei un criminale. Com'è andata? Uno schifo. Che è successo a lavoro? Assunzione per le pari opportunità. Il futuro Sindaco di Boston chiede la galera per i poliziotti. Vogliono far saltare i meccanismi di questa città di merda. Voglio distruggere tutto. E a che caxxo ti servo io? Una squadra ha ripulito un furgone blindato. “Allontanatevi!” “avete sentito? figli di puttana!” Il punto è che non voglio che l’indagine mi sia tolta. Allora facciamo a modo mio. Le stronzate che fai, le conseguenze non ricadono solo su di te. Mi dispiace. Non gli hai promesso niente, vero? Mi hanno rifilato un caso di merda, poi non vogliono che proceda. Perché non hai fatto quello che ti hanno chiesto. Perché non sono un caxxo di schiavo! Usiamo quello che hai e spaventi tutti i pezzi di merda della città. Voglio entrare e voglio fare il culo a tutti. Fottere chiunque si metterà in mezzo. Lo vedi? Va bene. Stai imparando.