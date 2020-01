Westworld 3, dal 16 marzo su Sky Atlantic

Finalmente HBO ha rivelato la data del debutto della terza, ATTESISSIMA stagione di Westworld. Negli U.S.A. il primo episodio andrà in onda domenica 15 marzo in prima serata, dunque alle 21, mentre in Italia, causa fuso orario, la data da segnare sul calendario è lunedì 16 marzo ore 03.00 (poi in replica la sera). Ovviamente si tratta della messa in onda in versione originale sottotitolata. Per la versione doppiata in italiano bisognerà invece aspettare una settimana in più: lunedì 23 marzo, ore 21.15.