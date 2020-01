VIDEO ZeroZeroZero, il personaggio di Edward Lynwood

Su Sky Atlantic sta per arrivare ZeroZeroZero , la nuova serie originale Sky Original, in onda dal 14 febbraio 2020 su Sky Atlantic, una produzione internazionale girata in tre continenti, un tesissimo affresco a tinte crime sul traffico internazione di droga. Una serie creata da Stefano Sollima, Leonardo Fasoli e Mauricio Katz, prodotta da Cattleya e Bartlebyfilm e tratta dal libro ZEROZEROZERO di Roberto Saviano. Nel cast Andrea Riseborough, Dane DeHaan, Gabriel Byrne, Harold Torres, Giuseppe De Domenico e Adriano Chiaramida. Scopri di più.