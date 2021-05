Giovedì 27 maggio alle 9.00, in prima tv per l'Italia, su Sky Atlantic, on demand e in streaming su NOW sarà disponibile l'evento che milioni di fan stavano aspettando da più di un anno, l'attesissima reunion di FRIENDS (in versione originale sottotitolata)!! La sera in onda su Sky Atlantic (e Sky Uno) alle 21.15 in versione doppiata.