Sabato 8 marzo, in prima serata su Sky Atlantic e in streaming su NOW, arriva L'Arte della Ribellione, talk al femminile in cui Valeria Golino, regista e co-sceneggiatrice de L'Arte della Gioia, Jasmine Trinca e Tecla Insolia, protagoniste, si confronteranno sui temi al centro della serie con Elodie, Ornella Vanoni e la pilota automobilistica (nonché volto di Sky Sport F1) Vicky Piria. A moderare l’incontro sarà la giornalista di Sky TG24 Denise Negri.