Martedì 30 marzo alle 21.15 su Sky Atlantic (anche on demand e in streaming su NOW TV) arriva finalmente la seconda stagione di 'Warrior', la serie tv ispirata agli scritti di Bruce Lee e ambientata nella Chinatown della San Francisco della seconda metà del diciannovesimo secolo. La tensione tra le tong Hop Wei e Long Zii si taglia col coltello (ndr, gentilmente fornito da Chao), e lo scontro tra Ah Sahm e sua sorella Mai Ling è semplicemente inevitabile.