Chernobyl: alla scoperta della serie tv

Chernobyl - la serie in cinque parti targata SKY e HBO che mette in scena cosa successe nei giorni e nelle settimane successive allo scoppio del reattore numero 4 della centrale nucleare di Černobyl nella notte tra il 25 e il 26 aprile 1986 - è pronta al debutto. Scopri di più in attesa di lunedì 10 giugno, ore 21.15.