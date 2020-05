The L Word: Generation Q, alla scoperta della serie

Bette, Alice e Shane stanno per tornare, e torneranno in buona compagnia: su Sky Atlantic è in arrivo The L Word: Generation Q, il sequel/spin-off di The L Word, la serie cult targata Showtime andata in onda dal 2004 al 2009. L'appuntamento è ogni lunedì alle 21.15 a partire dall'11 maggio.