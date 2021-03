Dal 7 aprile arriva su Sky Atlantic la seconda parte della sesta e ultima stagione della serie tv di culto, in onda ogni mercoledì sera alle 21.15 e disponibile anche on demand e in streaming su NOW. Ecco un breve riassunto di quello che succede in 'Vikings'. Ma c'è di più: da giovedì 1 aprile saranno disponibili on demand tutti (ma proprio tutti!) gli episodi, e Sky Atlantic +1 diventerà un pop-up channel dedicato fino a giovedì 8, con tutte (ma proprio tutte!) le stagioni complete.