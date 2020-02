The New Pope: Sir Brannox sa come andare in scena

Ultimo appuntamento su Sky Atlantic con The New Pope, il seguito di The Young Pope, l'acclamata serie tv creata e diretta da Paolo Sorrentino. Jude Law torna a vestire i panni di Lenny Belardo, AKA Papa Pio XIII, ma ecco uno sfidante di tutto rispetto, Sir John Brannox, il nuovo Papa interpretato da John Malkovich. Non perdere il nono episodio, il gran finale, in onda venerdì 7 febbraio alle 21.15.