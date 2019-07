Bruno Barbieri 4 Hotel, promo: Catania

Fra il mare e la montagna, accarezzata dallo Ionio, dominata dall'imponenza dell'Etna, trionfo del barocco. Oggi 4 Hotel è nella perla nera d'Italia, Catania, una delle mete più apprezzate dai turisti di tutto il mondo. Gli albergatori siciliani per i loro ospiti non solo hanno ristrutturato gli antichi palazzi del centro, ma hanno trasformato in hotel anche i vecchi casali di campagna, tra gli agrumeti di tutta la costa. Modi diversi di soggiornare per una vacanza eccezionale. Ci siamo, la sfida di 4 Hotel sta per iniziare.