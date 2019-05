Mollo Tutto Cambio Vita: Bali

Un amore a prima vista. Incantato totalmente. Ho cominciato a pensare che la mia vita fosse anche al di fuori dei confini della mia città. Mi fa stare bene. Abbiamo semplicemente detto: perché no? E' un'occasione. Sono contenta di aver preso questa decisione, di aver cambiato vita. Ho deciso di partire. Quante volte hai pensato di lasciare il tuo lavoro e vivere finalmente la vita che hai sempre sognato, liberarti di tutto e ricominciare daccapo su bellissime spiagge e in luoghi esotici? Un'utopia? No. C'è chi l' ha fatto e ha detto: “Mollo tutto e cambio vita”.