VIDEO L'Opening di X Factor 2019: il backstage

La tredicesima edizione di X Factor si è aperta con un funambolico piano sequenza frutto di un affiatato lavoro di squadra del gruppo creativo guidato da Simone Ferrari. “Proporre un piano sequenza così complesso per aprire XF13 - ha detto Ferrari - era una pazzia, e per questo abbiamo deciso di farlo. Non sarebbe stato possibile realizzarlo senza la complicità di Alessandro Cattelan che ha voluto giocare con me, e l’abilità del regista Luigi Antonini che ha preso la camera in mano e ha compiuto un vero miracolo.