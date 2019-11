Elettra Lamborghini: Twerking Queen

Arriva il 3 dicembre alle ore 22.00 in prima tv assoluta su MTV (Sky canale 130 e in streaming su Now Tv), ELETTRA LAMBORGHINI – TWERKING QUEEN, un esclusivo racconto dedicato alla regina del canale che si mostrerà senza filtri svelando tutti gli aspetti della sua quotidianità: dalla carriera, alla famiglia, al fidanzato, fino alla preparazione del suo album “Twerking Queen”. Il tutto condito da un pizzico d’ironia e da divertenti aneddoti! Un racconto inedito, più privato e familiare, rispetto all’immagine glamour a cui Elettra ci ha abituato.