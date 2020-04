Maria Gadù live al Blue Note: Italia

Maria Gadù racconta il suo rapporto con l’Italia, dagli esordi al successo: “Non credo alle coincidenze; sono rimasta molto sorpresa che Shimbalaie abbia avuto molto successo in Italia. Ho vissuto per alcuni anni qui, sono tornata in Brasile per registrare il mio primo album, per poi ritornare in Italia come artista. Ero una busker che suonava per strada, adesso una vera artista.”