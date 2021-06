Rkomi è un rapper e cantante italiano. Nato a Milano e cresciuto a Calvairate, lascia l’istituto alberghiero poco prima del diploma per dedicarsi alla musica. Nel 2017 pubblica il suo primo album in studio “Io in terra”. Nel 2019 esce “Dove gli occhi non arrivano” e nel 2021 torna con “Taxi Driver”.