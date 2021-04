Andrà in scena a Perugia dall'8 al 19 luglio 2021 l'Umbria Jazz 2021. Diverse le accortezze e le precauzioni per evitare contagi, tra cui l'obbligo delle mascherine e i posti, tutti numerati, distanziati e a sedere. I tradizionali parchi in piazza non ci saranno, ma torneranno location storiche come l'’Arena Santa Giuliana e il teatro Morlacchi.