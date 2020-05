Decathlon in a Room: Simone Cairoli, 10 gare in una stanza

La quarantena non ferma il decatleta azzurro, che attraverso il suo profilo instagram mostra interessanti doti da video-maker. Ripreso da una GoPro, nella sua stanza diventa il protagonista di uno spassosissimo cortometraggio per sdrammatizzare sull'astinenza del lavoro in pista