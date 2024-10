Il 'Figlio del vento', presente al Festival di Trento, ha commentato alcune immagini di personaggi americani molto noti. Quando si è trovato tra le mani una foto di Donald Trump, gli ha disegnato delle corna sulla fronte, per poi strappare la carta che raffigurava il candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti. Davanti alla foto di Kamala Harris ha invece sottolineato: "Questa è la storia. E noi ce la faremo". Carl Lewis è da tempo in prima fila per i diritti civili e la lotta alle discriminazioni.