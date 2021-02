Grave incidente per Tiger Woods nella mattinata a Los Angeles. Woods era da solo in auto e nell'incidente non sarebbero state coinvolte altre vetture, come confermato dalla polizia di Los Angeles. Dopo essere stato estratto dall'auto dai pompieri, ora è ricoverato in ospedale: secondo quanto riportano i media americani è sottoposto a un intervento chirurgico a causa delle ferite alle gambe.