Detti e Paltrinieri ai Mondiali: "Amici? In vasca mai"

Grande spettacolo a Riccione agli Assoluti di nuoto. Si qualificano per i Mondiali - il prossimo luglio in Corea- Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri che hanno dato vita ad un duello-show negli 800 stile. Ha vinto Detti, tornato in grande forma dopo un anno fermo ai box per un infortunio alla spalla. Per il campione livornese è il primo tempo mondiale dell'anno (7’43”83), il secondo crono per Gregorio (7’45”35) che aspetta la rivincita nei suoi 1500 in programma sabato