Nuoto, Assoluti di Riccione: i pass mondiali per gli azzurri

Agli Assoluti di nuoto di Riccione ancora grandi prestazioni degli azzurri che conquistano il Pass per i Mondiali in programma a fine luglio in Corea del Sud. Matteo Restivo vola nei 200 dorso (1’56”45), terzo miglior crono mondiale del 2019. Molto bene anche il suo compagno di allenamento Filippo Megli nei 200 stile (1’46”56), secondo miglior tempo di sempre in tessuto. Si qualifica per il Mondiale anche Margherita Panziera nei 100 dorso (59”77) in attesa di nuotare la sua vera gara, i 200 dorso.