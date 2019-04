Nuoto, in Italia si fa largo la "Generazione Z"

Il nuoto italiano è in continua evoluzione. Accanto ai fuoriclasse Pellegrini, Paltrinieri, Detti, alle conferme di Quadarella e Panziera, la nuova generazione degli azzurri bussa alla porta. Ai Campionati italiani di Riccione hanno conquistato il pass per i prossimi Mondiali – a luglio, in Corea- alcuni atleti nati dopo il 2000. Si chiama “Generazione Z”, quella di Federico Burdisso, già bronzo europeo nei 200 delfino, di Thomas Ceccon, talento poliedrico che ha conquistato cinque medaglie alle Olimpiadi giovanili 2018, e di Marco di Tullio, compagno di allenamenti di Detti e Paltrinieri e futura stella del mezzofondo