Nuoto, Martinenghi e l'amico Bortuzzo: "Manuel è un toro"

Storie di nuoto e amicizia. Il principe azzurro della rana Nicolò Martinenghi è tornato ad alti livelli dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto ai box nel 2018: “Ringrazio un campione come Luca Dotto per essermi stato vicino in un momento così difficile”. Martinenghi e l’amico coetaneo Bortuzzo, con il quale ha condiviso spesso gare e raduni juniores: “Manuel è un fratello, io gli dico sempre che è un toro. Ce la fa, vedrete…”