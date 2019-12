Pro Recco, Di Somma: una storia tatuata sulla pelle

Mercoledì alle 18.30 la Pro Recco sfiderà l'Osc Budapest in Ungheria. Sfida di Champions League di pallanuoto che vedrà tra i protagonisti anche Edoardo Di Somma. Uno dei più giovani della squadra, già campione del mondo con il Settebello e una storia passata non banale. Protagonista 6 anni fa di un incidente mortale, in cui anche lui rischiò la vita. E la sua storia ha deciso di tatuarsela sulla pelle...