Bortuzzo, versoTokyo 2020: "Voglio vincere nella vita"

Solo 9 mesi fa una giovane promessa del nuoto in lizza per un posto alle Olimpiadi, veniva colpito alla schiena da un proiettile rimanendo paralizzato per una lesione midollare completa. Da quel momento iniziava anche la sua rinascita e la corsa verso nuovi obiettivi. E' la storia di Manuel Bortuzzo, che già ora si accinge a riprendere gli allenamenti guardando alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. Ce la racconta lui stesso, in questo speciale a cura di Anna Maria Di Luca