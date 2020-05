Pellegrini torna in vasca dopo 6 settimane: "Like a baby"

Ritorno in acqua per Federica Pellegrini. L'olimpionica del nuoto ha ripreso ad allenarsi da stamattina al Centro federale di Verona, riaperto da oggi : "Dopo sei settimane... like a baby" scrive l'azzurra postando sui social un video che la ritrae sul blocco di partenza e la voce fuori campo del tecnico che le da' le indicazioni. "Ricominciamo dalle basi. Tipo scuola nuoto?" dice la campionessa prima di tuffarsi