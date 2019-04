L'attesa per Pro Recco-Brescia di Champions League

La grande pallanuoto su Sky con il Derby d'Italia in versione europea. Nella penultima giornata della fase a gironi della Champions League la capolista Recco ospiterà i rivali del Brescia, secondi in classifica. Una sfida da non perdere, anche in ottica Settebello. Ci saranno ben 10 nazionali in acqua. Mercoledì 24 aprile diretta su SkyArena alle h 20.30