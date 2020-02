Il ritratto di Di Fulvio, il Pallone d'Oro della pallanuoto

Il Pallone d'Oro della pallanuoto è stato vinto da un giocatore della Pro Recco, Francesco Di Fulvio: è il secondo italiano della storia ad essersi aggiudicato il Len Awards per quanto fatto vedere nel 2019, stagione in cui era stato eletto anche il miglior giocatore del Mondiale. In attesa che torni in vasca in Champions venerdì contro l'Osc Budapest (ore 20.30 su Sky Sport Collection), siamo andati a casa sua e ci siamo confrontati con lui sugli altri migliori sportivi di varie discipline. Ecco un estratto dello speciale di "Casa Di Fulvio" in onda in questi giorni su Sky Arena (i prossimi passaggi: giovedì alle 22.45, venerdì alle 12)