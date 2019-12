Pro Recco, si gioca a carte con capitan Ivovic

Questa sera alle 18.30 la Pro Recco sfiderà l'Osc Budapest in Ungheria. Sfida di Champions League di pallanuoto che come sempre non verrà preparata solo in piscina. Per fare gruppo in ritiro all'interno della Pro Recco non si gioca alla play, ma si usano le vecchie carte... che ormai sono il passatempo preferito per gli italiani, ma anche per gli stranieri a partire dal capitano Ivovic