Renzuto-Luongo, "duello" con vista su Napoli e Genova

Champions pallanuoto, sabato sera Pro Recco in casa dell'Hannover in Germania (diretta su Sky Sport Collection alle 19.00) in una giornata ricca di eventi e serie A. Tra le partite anche Napoli-Genoa: iniziamo a giocarla in casa Pro Recco con Vincenzo Renzuto, nato a Napoli e con il genovese Stefano Luongo. Alla scoperta delle due città con il Questionario Sky...