"Grazie Divina", omaggio di Sky Sport a Federica Pellegrini

Questo fine settimana Sky Sport omaggia l’immensa Federica Pellegrini, in occasione della fine della sua carriera da atleta, con un’iniziativa speciale. Nel corso di tutti gli eventi e i programmi del week end, di tutti gli sport, andrà in onda un video clip dedicato alla “Divina”, con le immagini esclusive dell’ultima gara internazionale disputata dalla nuotatrice azzurra (dove le telecamere di Sky Sport l’hanno seguita per uno speciale che andrà in onda durante le Feste) prima dell’ultimo happening a Riccione. Anche la colonna sonora è speciale, come Federica Pellegrini. Si tratta di “Colibrì”, l’ultimo singolo di Cesare Cremonini, uscito proprio la sera dell’ultima gara della Divina, riscuotendo fin dal primo giorno una straordinaria accoglienza di pubblico e critica. Il brano anticipa l’uscita, prevista per il 25 febbraio 2022, del nuovo album “La ragazza del futuro”. Il grande futuro che Sky Sport augura a Federica. “Sembri nata per sorridere”, come canta Cremonini….