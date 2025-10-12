Paltrinieri: "Nel nuoto grande continuità di risultati"

00:00:32 min
7 ore fa
ESTRATTO PALTRINIERI DTW 2025_0424065ESTRATTO PALTRINIERI DTW 2025_0424065
nuoto
Paltrinieri: "Focus è fare buona 10km in acque libere a LA"
00:01:38 min
| 2 giorni fa
ESTRATTO CLIP DTW 2025_0333506ESTRATTO CLIP DTW 2025_0333506
nuoto
I dominatori del mare 2025, speciale dall'11/10 su Sky Sport
00:00:49 min
| 2 giorni fa
PRO RECCOPRO RECCO
nuoto
Pro Recco battuta 14-15, Supercoppa Europea al Ferencvaros
00:00:42 min
| 4 giorni fa
ERROR! SN281998ERROR! SN281998
nuoto
Supecoppa pallanuoto, Sukno: "Finale tra due squadre forti"
00:01:27 min
| 4 giorni fa
Pro Recco Francesco Di Fulvio intervistaPro Recco Francesco Di Fulvio intervista
nuoto
Supercoppa Europea, Pro Recco-Ferencvaros: parla Di Fulvio
00:01:19 min
| 5 giorni fa
INTV CECCON SFILATA ARMANI 250925_5242016INTV CECCON SFILATA ARMANI 250925_5242016
nuoto
Nuoto, Thomas Ceccon presente alla sfilata di Emporio Armani
00:00:46 min
| 16 giorni fa
INTV PALTRINIERIINTV PALTRINIERI
nuoto
Paltrinieri: "Vacanze finite, da oggi si fa sul serio"
00:03:49 min
| 22 giorni fa
DOTTO ARMANIDOTTO ARMANI
nuoto
Dotto su Armani: "Ha creato un ponte tra moda e sport"
00:03:53 min
| 1 mese fa
NUOTO STAFNUOTO STAF
nuoto
Staffetta 4x100mista m: gli highlights dei Mondiali di nuoto
00:01:18 min
| 2 mesi fa
HL 50 RANA PILATO.transfer_5252985HL 50 RANA PILATO.transfer_5252985
nuoto
50 rana femminile: gli highlights dei Mondiali di nuoto
00:01:14 min
| 2 mesi fa
HL QUADARELLAHL QUADARELLA
nuoto
800 stile libero donne: gli highlights dei mondiali di nuoto
00:01:20 min
| 2 mesi fa
HL PELLACANIHL PELLACANI
nuoto
Trampolino 3 metri: gli highlights dei mondiali dei tuffi
00:01:29 min
| 2 mesi fa
